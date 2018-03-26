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В Иркутской области проведут внеплановые проверки торговых центров
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В Иркутской области проведут внеплановые проверки торговых центров 

The Village 12 часов назад
В Иркутской области после трагедии в Кемерово в ближайшее время проведут внеплановые проверки торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов, сейчас составляется полный список торгово-развлекательных центров и торговых предприятий с большим количеством посетителей. Ведомство проверит, насколько помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также планирует провести практическую отработку навыков эвакуации. Из-за надзорных каникул, которые ввели с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, МЧС не имеет права выходить с официальными проверками на объекты малого и среднего бизнеса. Учитывая, что до этого плановые проверки проводили не чаще, чем раз в три года, за 2014-2015 годы в Иркутске появились торговые центры, которые ни разу не проверяло МЧС — «Комсомолл», «Сильвермолл» и МТЦ «Новый». Ведомство уже направило в адрес собственников торгово-развлекательных комплексов рекомендации провести внутреннюю проверку для выявления возможных нарушений в системе противопожарной безопасности. Кемеровский торгово-развлекательном центр «Зимняя вишня», где от пожара погибли 64 человека, тоже не проверялся пожарным надзором. 20 марта в Ангарске горел ТЦ «Центр».
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