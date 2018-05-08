Свыше 400 курсантов МЧС России примут участие в параде на Красной площади в Москве

В День Победы в военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 400 курсантов МЧС России, парадные расчеты курсантов Академии гражданской защиты МЧС России примут участие в параде уже в 17 раз, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ведомства.

«Девятого мая 2018 года в Москве на Красной площади состоится военный парад, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем уже 17 раз подряд будут участвовать парадные расчеты курсантов Академии гражданской защиты МЧС России. В этом году впервые к ним присоединятся слушатели Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Торжественным маршем по главной площади страны пройдет парадный расчет, в составе которого более 400 человек», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что парадный расчет возглавит начальник Академии гражданской защиты МЧС России генерал-майор Виктор Панченков.

«Курсанты гордятся тем, что им оказана огромная честь — возможность участвовать в Параде Победы на Красной площади. В составе парадных «коробок» отличники учебы, строевой подготовки и служебной деятельности. У курсантов Академии гражданской защиты МЧС России за плечами уже по 2-3 парада на Красной площади», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что многие участники парада являются продолжателями военных династий: их деды и прадеды прошли всю войну, а некоторые из них были участниками Парада Победы 1945 года на Красной Площади.

«У курсантов и офицеров есть уникальная возможность, пройдя торжественным маршем, отдать дань уважения ветеранам, тем, кому они обязаны своей жизнью», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в парадный расчет также войдут знаменные группы МЧС России и двух Академий, в составе которых офицеры министерства. После торжественного марша по Красной площади парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России по традиции примет участие в церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.