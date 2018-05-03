Центр Волгограда перекрыли из-за репетиции парада

В Центральном районе Волгограда из-за вечерней репетиции парада на весь день перекрыли несколько дорог в центре города.

— С самого утра пешеходными стали площадь Павших Борцов, улицы Гоголя, Мира и Володарского, — уточнили в ГАИ . — Пока полицейские проводят зачистку территории, убирая припаркованные машины. Инспекторы стараются обойтись без эвакуации.

Без машин дороги в центре города останутся до самого вечера — в 19:00 на площади Павших Борцов соберется больше двух тысяч солдат, офицеров, полицейских, юнармейцев и казаков.

Во сколько водители смогут вернуться на площадь Павших Борцов и прилегающие к ней улицы, пока не известно.