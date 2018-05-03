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Центр Волгограда перекрыли из-за репетиции парада
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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

Центр Волгограда перекрыли из-за репетиции парада 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда из-за вечерней репетиции парада на весь день перекрыли несколько дорог в центре города.
— С самого утра пешеходными стали площадь Павших Борцов, улицы Гоголя, Мира и Володарского, — уточнили в ГАИ. — Пока полицейские проводят зачистку территории, убирая припаркованные машины. Инспекторы стараются обойтись без эвакуации.
Без машин дороги в центре города останутся до самого вечера — в 19:00 на площади Павших Борцов соберется больше двух тысяч солдат, офицеров, полицейских, юнармейцев и казаков.
Во сколько водители смогут вернуться на площадь Павших Борцов и прилегающие к ней улицы, пока не известно.
Сегодня на главной площади города пройдет первая репетиция парада Победы. За колоннами военнослужащих пройдет сводный батальон волгоградской академии МВД, парадные расчеты ФСИН, ГУ МЧС, «Юнармии», ДОСААФ и кадеты казачьего кадетского лицея-интерната имени Недорубова из Красноармейского района Волгограда. Традиционно сопровождать колонны будут рота барабанщиц академии МВД и 50 музыкантов сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов.
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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