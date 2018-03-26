Правительство выплатит компенсацию семья погибших в Кемерово 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что правительство выделит по миллиону рублей за каждого погибшего при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства в соответствии с теми правилами, которые имеются, в размере 1 млн рублей за каждого погибшего", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в администрации Кемеровской области выплатят компенсацию в таком же размере.
Ранее в правоохранительных органах предупредили о мошенниках, которые в соцсетях занимаются якобы собором средств для пострадавших при пожаре в Кемерово.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию с места трагедии.