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Кемеровские власти начали сбор средств для семей погибших в пожаре
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Кемеровские власти начали сбор средств для семей погибших в пожаре 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сбор средств для семей погибших и пострадавших при воскресном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» начался в Кемерово, сообщила администрация города во вторник.
Полные реквизиты указаны на сайте администрации.
В назначении платежа власти просят указывать «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ „Зимняя вишня“)».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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