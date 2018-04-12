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Пожарными СВАО отработаны действия по тушению пожара в ТРЦ
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Пожарными СВАО отработаны действия по тушению пожара в ТРЦ 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Способы и приемы тушения пожара на объектах с массовым пребыванием людей продемонстрировали пожарные северо-востока столицы во время учения. Отрабатывались действия подразделений противопожарной службы по ликвидации возгораний и спасению пострадавших из задымленных помещений.
По «условиям задачи» в одном из кинозалов торгового центра произошло возгорание в результате теплового проявления эклектического тока при неисправной работе электроприбора. Огонь быстро распространился по кинозалу и проник внутрь помещений, где находились люди. Пожарные пожарно-спасательной части № 59, прибыли первыми к месту условного пожара.
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений успешно эвакуировали десять человек и спасли пятерых, которым была немедленно оказана медицинская помощь. Пожарные провели разведку и, оценив обстановку, запросили дополнительные силы и средства по повышенному рангу пожара, создали звено ГДЗС на спасение пострадавших и приступили к тушению пожара.
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