В Москве у здания МАРХИ на автомобили обрушились строительные леса

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . У здания Московского архитектурного института (МАРХИ) обрушились строительные леса и упали на припаркованные рядом автомобили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального округа. "В результате инцидента пострадавших нет, (повреждена — ред.) одна машина", — заявила РИА Новости руководитель пресс-службы префектуры Елена Седина Она добавила, что здание принадлежит МАРХИ. В хозяйственном отделе по обслуживанию зданий института подтвердили информацию из префектуры. "Да. На машину Ford, ее сильно раздавило, но пострадавших нет, слава богу. «Скорая» не приезжала. Ford здорово помяло", — сказали РИА Новости в хозотделе, комментируя происшествие.