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В Москве у здания МАРХИ на автомобили обрушились строительные леса
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В Москве у здания МАРХИ на автомобили обрушились строительные леса 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У здания Московского архитектурного института (МАРХИ) обрушились строительные леса и упали на припаркованные рядом автомобили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального округа.
"В результате инцидента пострадавших нет, (повреждена — ред.) одна машина", — заявила РИА Новости руководитель пресс-службы префектуры Елена Седина.
Она добавила, что здание принадлежит МАРХИ. В хозяйственном отделе по обслуживанию зданий института подтвердили информацию из префектуры.
"Да. На машину Ford, ее сильно раздавило, но пострадавших нет, слава богу. «Скорая» не приезжала. Ford здорово помяло", — сказали РИА Новости в хозотделе, комментируя происшествие.
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