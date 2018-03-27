В Пятигорске пройдет траурная акция в память о погибших в Кемерове 

В Пятигорске вечером 27 марта пройдет акция в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.
У мемориала Огонь Вечной Славы в 18:30 состоится возложение цветов. В память о погибших будут зажжены свечи и объявлена минута молчания, сообщается на сайте городской администрации.
Присоединиться к акции и почтить память погибших могут все горожане.
Жертвами пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 50 человек обратились за медицинской помощью.
В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим. в России днем траура объявлено 28 марта. По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить в этот день развлекательные мероприятия и передачи.