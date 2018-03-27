Ещё
В Пятигорске пройдет траурная акция в память о погибших в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пятигорске пройдет траурная акция в память о погибших в Кемерове 

«Это Кавказ» 2 часа назад
В Пятигорске вечером 27 марта пройдет акция в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.
У мемориала Огонь Вечной Славы в 18:30 состоится возложение цветов. В память о погибших будут зажжены свечи и объявлена минута молчания, сообщается на сайте городской администрации.
Присоединиться к акции и почтить память погибших могут все горожане.
Жертвами пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 50 человек обратились за медицинской помощью.
В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим. в России днем траура объявлено 28 марта. По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить в этот день развлекательные мероприятия и передачи.
«Это Кавказ»: последние новости
В центре Грозного загорелась крыша многоэтажки В Махачкале проведут акцию «Свеча памяти» о погибших в пожаре в Кемерове В КБР впервые за 17 лет начались лесоустроительные работы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову255
Еще одна страна вышлет российского дипломата137
Путин произвел перестановки в МИД69
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово94
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»806
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение