В Пятигорске пройдет траурная акция в память о погибших в Кемерове

Пятигорске вечером 27 марта пройдет акция в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.

У мемориала Огонь Вечной Славы в 18:30 состоится возложение цветов. В память о погибших будут зажжены свечи и объявлена минута молчания, сообщается на сайте городской администрации.

Присоединиться к акции и почтить память погибших могут все горожане.

Жертвами пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове , по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 50 человек обратились за медицинской помощью.