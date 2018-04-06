Ещё
Пожаров в районе стало меньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожаров в районе стало меньше 

MosDay.ru 1 час назад
В Ясеневе за 3 месяца 2018 года стало меньше возгораний. Как и на всей территории Юго-Западного округа г. Москвы. Об этом сообщает управление МЧС России по Юго-Западному округу столицы. В этом году в ЮЗАО произошло 208 пожаров и возгораний, это на 26 меньше, чем за аналогичный период времени в 2017 году. Во время пожаров, к сожалению, 2 человека погибло, 9 пострадало, 12 человек спасли сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Пожарные подразделения выезжали на загорания квартир, домов, мусоросборников, горение мусора на открытых площадках, лестничных клетках, и машин. К частым пожарам в мусоросборниках, добавились загорания мусора в контейнерах, и на открытых территориях округа. Так, несколько раз пожарные выезжали в район Ясенево на тушение контейнеров по ул. Голубинская, 7, корп. 2. Напоминаем Вам, что при обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запаха гари) необходимо сообщить о происходящем по телефону «101» или «01», при этом указать точный адрес, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона. По возможности, принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей и не разбивать стекла. Берегите себя и свое имущество, помните, пожар легче предупредить, чем потушить!. На улице Грина и в других местах ЮЗАО произошли загорания мусора. По-прежнему оставляет желать лучшего пожарная обстановка. За три месяца нынешнего года на территории Юго-Западного округа произошло 208 пожаров и загораний. Это на 26 случаев меньше, чем за первый квартал 2017 года. Но для радости особых поводов нет: во время этих пожаров погибли 2 человека, а еще 9 пострадали. Погибших и пострадавших могло быть еще больше, но, к счастью, 12 человек были спасены из огня сотрудниками МЧС. В первом квартале этого года пожарные выезжали на загорания квартир, домов и мусоросборников, горение мусора на открытых площадках и на лестничных клетках, а также на загорания машин. К частым пожарам в мусоросборниках добавились загорания мусора в контейнерах, и на открытых территориях ЮЗАО. В числе очагов неблагополучия оказался и наш бутовский дом 1, корпус 2 по улице Грина. А вот другие адреса неблагополучия на территории ЮЗАО:— улица Генерала Тюленева, дом 25, корпус 1;— улица Тарусская, дом 22, корпус 1;— улица Голубинская, дом 7, корпус 2;— улица Изюмская, дом 61;— Ленинский проспект, дом 69. Уважаемые бутовчане и жители ЮЗАО!Напоминаем Вам, что при обнаружении пожара либо признаков горения (задымлении, запаха гари) необходимо:— сообщить о происходящем по телефону «101» или «01», — при этом не забывайте указать точный адрес, место и характер возгорания, а также назвать свою фамилию и номер своего телефона;— по возможности принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Помните: во время пожара следует воздержаться от открытия окон и дверей, а также нельзя разбивать стекла. Берегите себя и свое имущество!Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
Это неполный текст новости
MosDay.ru: последние новости
МЧС подтвердило информацию о возгорании в торговом центре "Персей для детей" Спецборт МЧС доставил на лечение в Москву и Петербург трех детей Госадмтехнадзор проверит перед Пасхой территории около храмов и кладбищ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая147
Россиянам посоветовали отказаться от доллара252
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова57
«Новичок» оказался родом из-под Саратова165
США отказались дружить с РФ365
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение