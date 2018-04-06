Пожаров в районе стало меньше

В Ясеневе за 3 месяца 2018 года стало меньше возгораний. Как и на всей территории Юго-Западного округа г. Москвы. Об этом сообщает управление МЧС России по Юго-Западному округу столицы. В этом году в ЮЗАО произошло 208 пожаров и возгораний, это на 26 меньше, чем за аналогичный период времени в 2017 году. Во время пожаров, к сожалению, 2 человека погибло, 9 пострадало, 12 человек спасли сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Пожарные подразделения выезжали на загорания квартир, домов, мусоросборников, горение мусора на открытых площадках, лестничных клетках, и машин. К частым пожарам в мусоросборниках, добавились загорания мусора в контейнерах, и на открытых территориях округа. Так, несколько раз пожарные выезжали в район Ясенево на тушение контейнеров по ул. Голубинская, 7, корп. 2. Напоминаем Вам, что при обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запаха гари) необходимо сообщить о происходящем по телефону «101» или «01», при этом указать точный адрес, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона. По возможности, принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей и не разбивать стекла. Берегите себя и свое имущество, помните, пожар легче предупредить, чем потушить!. На улице Грина и в других местах ЮЗАО произошли загорания мусора. По-прежнему оставляет желать лучшего пожарная обстановка. За три месяца нынешнего года на территории Юго-Западного округа произошло 208 пожаров и загораний. Это на 26 случаев меньше, чем за первый квартал 2017 года. Но для радости особых поводов нет: во время этих пожаров погибли 2 человека, а еще 9 пострадали. Погибших и пострадавших могло быть еще больше, но, к счастью, 12 человек были спасены из огня сотрудниками МЧС. В первом квартале этого года пожарные выезжали на загорания квартир, домов и мусоросборников, горение мусора на открытых площадках и на лестничных клетках, а также на загорания машин. К частым пожарам в мусоросборниках добавились загорания мусора в контейнерах, и на открытых территориях ЮЗАО. В числе очагов неблагополучия оказался и наш бутовский дом 1, корпус 2 по улице Грина. А вот другие адреса неблагополучия на территории ЮЗАО:— улица Генерала Тюленева, дом 25, корпус 1;— улица Тарусская, дом 22, корпус 1;— улица Голубинская, дом 7, корпус 2;— улица Изюмская, дом 61;— Ленинский проспект, дом 69. Уважаемые бутовчане и жители ЮЗАО!Напоминаем Вам, что при обнаружении пожара либо признаков горения (задымлении, запаха гари) необходимо:— сообщить о происходящем по телефону «101» или «01», — при этом не забывайте указать точный адрес, место и характер возгорания, а также назвать свою фамилию и номер своего телефона;— по возможности принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Помните: во время пожара следует воздержаться от открытия окон и дверей, а также нельзя разбивать стекла. Берегите себя и свое имущество!Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.

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