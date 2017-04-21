Под Курском загорелся склад с оружием

В Курской области произошло возгорание на складе с артиллерийским вооружением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Предварительно, пожар на складе со стрелковым артиллерийским вооружением. Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров», — заявил собеседник агентства.

На момент написания новости сообщения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. 24 марта пожар произошел на одном из старейших пороховых заводов Казани. При тушении возгорания погиб пожарный. За четыре дня до инцидента завод был признан аварийным.