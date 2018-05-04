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Спасатели сообщили о ликвидации возгорания 12 автобусов в Новой Москве
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Спасатели сообщили о ликвидации возгорания 12 автобусов в Новой Москве 

Газета.Ru 44 минуты назад
Главное управление МЧС по Москве в своем твиттере сообщило о локализации и ликвидации возгорания 12 автобусов на территории Новой Москвы.
"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению. Происходило возгорание 12 автобусов на площади 300 кв.м. Принятыми мерами в 02.45 пожар был локализован, а в 3.00 ликвидирован", — говорится в тексте сообщения.
В ведомстве также отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее сообщалось, о возгорании двенадцати автобусов на улице Типографской на территории Новой Москвы.
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