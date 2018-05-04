Спасатели сообщили о ликвидации возгорания 12 автобусов в Новой Москве

Главное управление МЧС по Москве в своем твиттере сообщило о локализации и ликвидации возгорания 12 автобусов на территории Новой Москвы

"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению. Происходило возгорание 12 автобусов на площади 300 кв.м. Принятыми мерами в 02.45 пожар был локализован, а в 3.00 ликвидирован", — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве также отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, о возгорании двенадцати автобусов на улице Типографской на территории Новой Москвы.