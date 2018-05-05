Два сотрудника полиции пострадали при столкновении легковушки со служебными мотоциклами в центре Москвы

Два сотрудника полиции получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля со служебными мотоциклами в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

«Утром 5 мая на Самотечной площади произошло ДТП с участием двух служебных мотоциклов полиции и легкового автомобиля. В результате аварии два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по факту ДТП проводится проверка.