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Два сотрудника полиции пострадали при столкновении легковушки со служебными мотоциклами в центре Москвы
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Два сотрудника полиции пострадали при столкновении легковушки со служебными мотоциклами в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Два сотрудника полиции получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля со служебными мотоциклами в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.
«Утром 5 мая на Самотечной площади произошло ДТП с участием двух служебных мотоциклов полиции и легкового автомобиля. В результате аварии два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что по факту ДТП проводится проверка.
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