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Два пассажира в Москве пострадали при экстренном торможении автобуса из-за опасного маневра мотоциклиста
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Два пассажира в Москве пострадали при экстренном торможении автобуса из-за опасного маневра мотоциклиста 

Агентство «Москва» 3 мая 2018
Фото: Мир24
Два пассажира пострадали при экстренном торможении автобуса, вызванного опасным маневром мотоциклиста. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 09:30 в районе д. 1 по Солянскому проезду произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, мотоциклист попытался совершить резкий поворот налево из крайнего правого ряда перед автобусом маршрута №М8. Водитель городского транспорта применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с мотоциклом. В результате в салоне автобуса упали три пассажира. Двое из них обратились за медицинской помощью», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что мотоциклист остался на месте происшествия, с ним работают сотрудники полиции.
«Мосгортранс призывает всех участников движения быть предельно внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать ПДД и не создавать помехи городскому транспорту. Напоминаем, что необоснованные и резкие маневры могут стать причиной ДТП», — заключили в пресс-службе.
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