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Посетителей ТЦ в Казани эвакуировали из-за звонка о подозрительных автомобилях
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Посетителей ТЦ в Казани эвакуировали из-за звонка о подозрительных автомобилях 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кам 24
КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Посетителей торгового центра (ТЦ) «Мега» в Казани эвакуировали из-за звонка о подозрительных автомобилях перед зданием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
"Около 20:00 мск поступило сообщение от мужчины, который сообщил о подозрительных автомобилях рядом ТЦ «Мега» и сказал, что их нужно проверить. Полицейские выехали на проверку, было проведена эвакуация людей. Угрозы не подтвердились, сейчас центр работает в штатном режиме", — отметил представитель пресс-службы.
Он не смог уточнить число эвакуированных посетителей и сотрудников. При этом он добавил, что личность звонившего установлена, он доставлен в отдел полиции для выяснения причин, побудивших его сделать звонок.
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