«Разрушения катастрофические»: Трамп рассказал о ситуации с лесными пожарами в Калифорнии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter сведения о ситуации в штате Калифорния. Там уже несколько суток бушуют лесные пожары.

По словам американского президента, «сражаются с пожарами» в Калифорнии более четырех тысяч человек. Пламя уже затронуло более 170 тысяч акров (около 690 квадратных километров) земли.

«Разрушения катастрофические. Наши сердца с теми, кто борется с пожарами. Боже, благослови их всех», — написал Дональд Трамп.

Люди в панике покидают свои дома. На выездах из городов образуются пробки. Во многих населенных пунктах административные здания, больницы, школы, жилые дома выгорели полностью или находятся под угрозой разрушения.