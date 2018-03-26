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Песков назвал абсурдом утверждения о запрете на плохие новости
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Песков назвал абсурдом утверждения о запрете на плохие новости 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Предположения, что на федеральных телеканалах есть запрет на плохие новости в связи с чемпионатом мира по футболу — полный абсурд, по ТВ показывали сюжеты о трагедии в Кемерово, заявили в Кремле.
"Это совершенная глупость", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему в новостях федеральных каналов накануне якобы не было информации о трагедии в Кемерове.
Песков сказал, что видел такие сюжеты в новостных программах. «Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и видел материалы про это», — заметил он.
На вопрос о том, правда ли, что на ТВ есть эмбарго на плохие новости, пресс-секретарь президента сказал: «Что касается запрета на плохие новости — это полный абсурд, абсолютно. Не понимаю сути вопроса».
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