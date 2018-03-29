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Песков объяснил отсутствие Путина на митинге в Кемерове
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Песков объяснил отсутствие Путина на митинге в Кемерове 

ТВ Центр 25 минут назад
Фото: ТВ Центр
Владимир Путин во время поездки в Кемерово не стал выходить к митингующим в центре города, поскольку такой формат не предусматривает предметные ответы на вопросы родственников. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".
"Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не даёт пустых обещаний, он очень далёк от популизма", — сказал Песков.
Он пояснил, что Путину стало известно о появлении инициативной группы из родственников, которая направлялась в морги, чтобы пересчитать количество погибших. Президент попросил узнать, где они, после чего сам направился в морг.
"И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло", — отметил Песков.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело, его расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета.
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