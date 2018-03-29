Песков объяснил отсутствие Путина на митинге в Кемерове

"Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не даёт пустых обещаний, он очень далёк от популизма", — сказал Песков.

Он пояснил, что Путину стало известно о появлении инициативной группы из родственников, которая направлялась в морги, чтобы пересчитать количество погибших. Президент попросил узнать, где они, после чего сам направился в морг.

"И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло", — отметил Песков.