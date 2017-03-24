В Казани загорелся пороховой завод

В Казани произошел пожар на пороховом заводе. Жертвой возгорания стал как минимум один человек. Об этом сообщает https://ria.ru/incidents/20170324/1490784132.html со ссылкой на представителя республиканского МЧС.

«Сообщение о пожаре на заводе поступило в 20.27 мск. Отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех», — добавил собеседник агентства.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает еще об одном пострадавшем, которого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Предварительно, причиной происшествия стало короткое замыкание и несоблюдение правил безопасности на предприятии. Возгорание началось в цехе №3.

Пламя распространилось по площади 400 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.