Главное сейчас
Главные события у вас в почте
МЧС заявило о возможном пожаре в инновационном центре «Сколково»
МЧС направило пожарные расчеты после сообщения о возгорании в одном из цехов инновационного центра «Сколково» в Одинцовском районе Подмосковья, сообщили в правоохранительных органах области. Полиция заявляет, что утром в среду поступило сообщение о пожаре в «Сколково», после чего МЧС России направило туда пожарные расчеты, передает ТАСС.
«Также к месту возможного ЧП следуют подразделения из Западного административного округа Москвы», - сказал представитель правоохранительных органов.
Напомним, в октябре в «Сколково» из-за внезапных хлопков был эвакуирован премьер-министр Дмитрий Медведев, принимавший участие в инновационном форуме. Впоследствии выяснилось, что причиной хлопков было короткое замыкание.
Оставить комментарий