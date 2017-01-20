На крыше здания госпиталя Бурденко произошел пожар

Около 200 человек эвакуировано в пятницу вечером из здания НИИ нейрохирургии им. Бурденко в Москве из-за пожара, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на крыше расположенного по адресу 4-ая Тверская-Ямская, 16 здания НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в центре Москвы. По словам представителя ГУМЧС, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

"Порядка 200 человек эвакуировано", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель ГУМЧС сообщил РИА Новости, что борьбу с огнем ведут 19 единиц техники и 63 человека. Пожару присвоен второй ранг сложности.