В Москве посетителей и персонал поликлиники эвакуировали из-за возгорания

Посетителей и персонал поликлиники на северо-западе Москвы эвакуировали после возгорания электрооборудования, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"После возгорания в четырехэтажном здании поликлиники по адресу: улица Планерная, дом 8 были выведены все посетители и персонал", - сказали в ведомстве.

Представитель столичного главка МЧС добавил, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой. Последствия уже ликвидированы.

Ранее сообщалось о том, что на юге Москвы на улице Ленинская Слобода в результате пожара, вспыхнувшего в торговом центре, эвакуировали 200 человек.