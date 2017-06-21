Падающий рубль оставит без отпусков

Несмотря на начавшийся сезон летних отпусков, банки не сталкиваются с традиционным ажиотажным спросом населения на иностранную валюту. Кредитные учреждения, опрошенные «Газетой.Ru» , не заметили повышенного спроса населения на валюту.

«Спрос находится в пределах среднемесячных значений», — рассказали «Газете.Ru» в ВТБ . «Мы не отмечаем как существенного роста спроса на валюту, так и роста или снижения общих оборотов», — прокомментировали в Сбербанке

Ситуацию в банке с объемом покупаемой валюты можно охарактеризовать как спокойную, без признаков «скупки», - отметил Аскер Еникеев , заместитель председателя правления « Росгосстрах Банка ».

«Мы видим небольшой рост наличных (порядка 5%) и безналичных (около 10%) конвертаций в целях пополнения валютных карточных счетов и покупки валюты. Активнее в июне клиенты покупали доллары (80% операций) и евро (19%), менее процента пришлось на другую валюту», — сказал банкир.

Последние данные Центробанка доступны только за апрель. Как говорится в опубликованном регуляторе «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2017 года», активность россиян на внутреннем рынке наличной иностранной валюты снизилась. При этом падение наблюдалось как по спросу, так и по предложению наличной валюты. Так, совокупный спрос населения на наличную инвалюту уменьшился в апреле по сравнению с мартом на 7% в долларовом эквиваленте и составил $5,5 млрд долларов.

Рекордный спрос населения на иностранную валюту наблюдался в феврале этого года. Тогда, по сравнению с январем, он увеличился на 22% и составил $4,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

Спрос на валюту в феврале 2015 года был на 22% ниже, а в феврале 2016 года — на 6% ниже. При этом россияне старались в феврале запастись европейской валютой. Спрос со стороны населения на доллар тогда увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 15%, а на евро — на 42%. Ажиотаж был настолько сильным, что уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной иностранной валюты, констатировал Банк России.

В марте эксперты также фиксировали рост спроса населения на валюту. Чистый спрос на наличную валюту увеличился по сравнению с февралем на 26%, отмечалось в материалах Центробанка.

Таким образом, в этом году россияне начали запасаться валютой перед отпусками гораздо раньше, чем обычно. В феврале курс доллара медленно начал дешеветь. Если в начале месяца американскую валюту можно было купить за 60 рублей, то в середине феврале она уже стоила 56-57 рублей. В марте доллар торговался по 57-56 рублей. В апреле также можно было поймать момент и купить доллар даже за 55-56 рублей, однако, видимо, россияне, привыкнув к тому, что валюта стабилизировалась на этом уровне, решили ждать более благоприятного момента. Но в середине июня валюта уже начала дорожать.

Европейскую валюту еще в феврале можно было купить за 60 рублей, а с начала июня она не падала ниже 63 рублей.

В последние дни российская валюта сдала психологически значимый уровень в 60 руб. к доллару и преодолела отметку в 67 руб. к евро. Основной причиной стало снижение цены на нефть. Она упала 21 июня к $45,5 за баррель сорта Brent — это минимум с ноября 2016 года.

Эксперты заверяют, что ослабление российской валюты — временное явление. «Мы считаем, что это скорее корректировка, но не разворот тренда», — говорит Аскер Еникеев из Росгосстрах Банка.

«Если до конца лета не произойдет никаких катаклизмов, громких заявлений, то спрос на обменные операции будем наблюдать умеренный и стабильный», — прогнозирует Андрей Помогаев, начальник отдела банкнотных операций РосЕвроБанка

Впрочем, российские чиновники давно уже говорят, что рубль сильно «переукреплен» от фундаментальных значений. В июне замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что министерство считает курс доллара именно на уровне чуть выше 60 рублей благоприятным для российской промышленности. Базовый сценарий макропрогноза до 2020 года Минэкономразвития предполагает, что доллар к концу 2017 года будет стоить 68 руб., к концу 2018 года — 70,8 руб.

Между тем туроператоры пока не замечают сильного влияния роста курса евро и доллара на спрос россиян на зарубежные или внутренние направления. Об этом заявила «Газете.Ru» Майа Ломидзе, исполнительный директор АТОР. «По крайней мере, нет никаких отказов и аннуляций», — сказала Майя Ломидзе . Но большинство туров куплено до начала подорожания, а не сейчас, поэтому выводы делать рано.

Если ослабление рубля продолжится, это повлияет на итоги сезона в целом, предполагает эксперт.

При этом, по словам Майи Ломидзе, удорожание валюты повлияет не только на заграничные поездки россиян. Рост курса вынуждает людей по-другому оценивать собственные доходы, они начинают бояться за завтрашний день и предпочитают вообще никуда не ездить, говорит эксперт.