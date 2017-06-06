На валютном рынке скоро грянет буря

Директор аналитического департамента УК «БК «Сбережения» Сергей Суверов заявил, что на сегодняшний день «особого потенциала» у российской валюты для укрепления нет. Однако, по его мнению, у рубля есть большой потенциал для снижения. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам эксперта, сегодня российская валюта может немного подорожать в связи с ростом цен на нефть и новостями о Катаре. Также на курс российской валюты могут повлиять слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной , которая рассказала о предполагаемом снижении ставки на 0,25-0,5 процента в ближайшее время.

«Пока же рубль вчера вел себя по-разному в ходе торгов индексной сессии, определяющей официальный курс. Ослабел к обеим мировым валютам. Но потом, на фоне возобновившей падение нефти, окончательно развернулся вниз. По мнению рынка, особого потенциала для роста российского рубля сейчас все-таки нет. А вот для снижения потенциал довольно-таки большой. И, более того, он растет с каждым днем и с каждой новостью», - рассказал Суверов.

Официальный курс доллара на сегодня, 6 июня, составляет 56,61 руб., курс евро - 63,81 руб.