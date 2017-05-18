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Доллар достиг психологической отметки
Курс доллара, по данным на 14:16 (мск), поднялся до 58,01 руб., такого подорожания не происходило с 10 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро составил 64,59 руб.
Сообщалось, что впервые за две недели евро перешел отметку в 64 рубля.
Ранее инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков заявил, что следующая неделя «будет богата на сюрпризы» для российской валюты. Он отметил, что «рубль протестирует уровни 58,50 и 64,50 по доллару и евро».
Дальнейшее движение, по его словам, будет зависеть от итогов саммита ОПЕК и изменений в запасах сырой нефти и нефтепродуктов в американских хранилищах.
Он также отметил, что сегодня значительных колебаний в котировках рубля быть не должно.
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