Доллар преодолел новый рубеж

Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 (мск) среды, 10 мая, подорожал до 58,29 рубля, таким образом, валюта выросла в цене на 35 копеек. Об этом свидетельствуют данные

Евро, наоборот, упал в цене на 31 копейку до 63,41 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 48,91 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что после сообщений о снижении запасов топлива в США цены на нефть стали расти.

Во вторник, 9 мая, представители Американского института нефти заявили, что в США запасы нефти упали на 5,79 млн баррелей.