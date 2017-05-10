Евро потерял шансы на рост, доллар ждет новый максимум

- Подешевевшая нефть ослабила рубль, но о развороте тренда говорить пока рано. В первую неделю мая мы стали свидетелями активных распродаж на нефтяном рынке. А сегодня будут опубликованы очередные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Поскольку, собственная нефтедобыча в Соединенных Штатах поступательно расширяется и достигла по последним данным 9,293 млн баррелей в сутки, а импорт углеводородов сейчас на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, то, как я полагаю, мы увидим увеличение запасов сырой нефти и бензина, что будет давить на цены нефтяного рынка.

Во второй декаде мая можно ожидать продолжения нисходящего движения в район 45 долларов по сорту Brent. На этом фоне пара USD/RUB получит дальнейший импульс к ослаблению и имеет неплохие шансы протестировать 60-рублевую отметку (сейчас курс доллара находится на уровне 57,9 рубля). Но дальнейшее ослабление пока маловероятно. В диапазоне 60-60,50 у рубля просматривается мощная поддержка.

Что касается пары EUR/RUB, то я не жду ее роста выше, чем 65 рублей за единицу европейской валюты. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции уже заложена в котировки евро, и теперь можно ожидать фиксации прибыли в паре EUR/USD с последующим ослаблением единой европейской валюты. К рублю курс евро останется в диапазоне 62,50-65 рублей.

С технической точки зрения рубль, несмотря на снижение котировок в последние дни, остается в растущем канале по отношению к бивалютной корзине. Смена тренда будет подтверждена, если рубль опустится выше уровней в 60,50 к доллару и 65,00 к евро.