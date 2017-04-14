Курс доллара и евро по итогам основной биржевой сессии понизился на 2 копейки

Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара на 9: мск понизился на 2 копейки по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 5 ,2 5 рубля. Курс евро также понизился на 2 копейки, остановившись на отметке 59,78 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 5 ,39 рубля, минимальный — 5 , 825. Всего за торговый день совершено 5 938 сделок на млрд 73 млн 792 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 59,945 рубля, минимальный — 59, . Всего за торговый день совершено 4 32 сделки на 2 млн 8 7 тыс. евро.