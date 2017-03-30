Официальный курс евро рухнул почти на рубль

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 31 марта. Согласно данным регулятора, курс евро снижен на 93,97 копейки по отношению к российской валюте.

Официальный курс евро составил 60,59 рубля.

Курс американской валюты на пятницу также снизился. официальный курс доллара установлен на уровне 56,37 рубля.

По данным Центробанка, рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины также уменьшилась на 77,83 копейки — до 58,27 рубля.