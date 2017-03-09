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Евро превысил 63 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 9 февраля 2017 года.
Евро вырос на 1 рубль 49 копеек и составил 63,03 рубля, доллар поднимался до 59,47 рубля.
9 марта сообщалось, что цена на нефть Brent опустилась ниже $52, а на нефть WTI упала ниже $50.
Ранее экс-министр экономики России Евгений Ясин в разговоре с НСН связал укрепление рубля с ценами на нефть и операциями правительства.
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