Евро превысил 63 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 9 февраля 2017 года.

Евро вырос на 1 рубль 49 копеек и составил 63,03 рубля, доллар поднимался до 59,47 рубля.

9 марта сообщалось, что цена на нефть Brent опустилась ниже $52, а на нефть WTI упала ниже $50.