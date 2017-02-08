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Рублю предрекли "двойной удар"

Рублю предрекли «двойной удар»
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Российский рубль может оказаться под давлением сразу двух факторов: падения цен на нефть и совместных операций министерства финансов и Банка России на внутреннем валютном рынке. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Дело в том, что Минфин определяет объем покупок на предстоящий месяц, ориентируясь на динамику нефтяных котировок за уже прошедший период времени», — говорится в обзоре Промсвязьбанка.
Как говорится в публикации, в случае, если цены на нефть опустятся, Центральный банк (ЦБ) продолжит приобретать валюту с оглядкой на котировки на сырье полуторамесячной давности. В связи с этими действиями ЦБ курс российского рубля может падать большими темпами в сравнении с теми, что проявлялись бы без дополнительных операций финансового ведомства.
В то же время аналитики отмечают, что рубль стойко выдержал валютные интервенции, и опустился по отношению к американской валюте лишь на 40-50 копеек. Финансовые эксперты не прогнозируют в ближайшее время большого эффекта на рубль от действий Минфина и ЦБ. Однако аналитики компании Sberbank CIB отмечают, что курс доллара продолжит двигаться к отметке в 60 рублей.
По состоянию на 16:20 мск доллар оценивался в 59,21 рублей, нефть марки Brent стоила 54,86 долларов за баррель.
Как сообщалось ранее, Минфин и ЦБ до 7 марта купят на внутреннем рынке валюту на 113,1 миллиарда рублей. Отмечается, что интервенции должны будут снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок.
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