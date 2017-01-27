Доллар торгуется выше 60 рублей
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Доллар торгуется выше 60 рублей

Доллар торгуется выше 60 рублей
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По состоянию на 10:10 мск курс доллара потерял 11 копеек и составил 60,31 рубля.
Курс евро вырос на 2 копейки до 64,34 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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