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Глава МЭР: Центробанк не планирует отказываться от плавающего курса рубля
Курс рубля останется плавающим, Центральный банк России не намерен отказываться от плавающего курса в качестве меры по сдерживанию волатильности рубля, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Глава МЭР отметил важность принятого российскими властями решения ограничить использование дополнительных нефтегазовых доходов от высоких цен на нефть.
«Это открывает возможность ЦБ использовать те сбережения, которые Министерство финансов делает в части бюджета, присутствовать на валютном рынке и тоже сглаживать ту нежелательную волатильность, которая идёт от нефтяных котировок. Речь точно не идёт об отказе от плавающего валютного курса», — цитирует Орешкина РИА Новости.
В октябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не намерен отказываться от плавающего курса рубля.
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