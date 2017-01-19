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Заявление Шувалова уронило курс рубля
На фоне заявлений первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможной покупке валюты Центробанком РФ доллар вырос до 60 рублей, следует из данных торгов. Евро приблизился к отметке в 64 рубля, сообщают Рамблер/новости.
Доллар достиг 60 рублей впервые с 11 января, евро вырос до отметки, установленной 3 января.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил в интервью Bloomberg, что Центробанк может вернуться к покупке валюты при нынешних ценах на нефть. Также первый вице-премьер заявил, что российские власти готовят план по снижению долгосрочной волатильности рубля, которая сейчас «бьет по экспортерам». Он отметил, что главной целью является «обеспечить лучшую прогнозируемость рубля» и снизить его зависимость от цен на нефть.
Секрет Фирмы узнал у аналитиков, что будет с национальной валютой дальше.
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