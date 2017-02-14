Эксперты назвали условия для нового подъема доллара и евро

- Сегодня рубль вполне возможно будет продолжать свое укрепление относительно доллара и евро.

Причина в том, что в ближайшие дни на рынке отсутствуют какие-либо факторы, которые могут внести туман в этот процесс. В результате нацвалюта может не только протестировать, но и закрепиться на уровне 57 за доллар. Хотя, по сути, сейчас никто особо никаких рубежей поддержки не ставит.

Что же до ситуации, при которой у ЦБ Минфина пока не получается ослабить рубль, то хочу подчеркнуть - все только начинается. Серьезные изменения курса возникнут в результате накопленного кумулятивного эффекта от самых разных мер.

Пока интервенции, насколько я понимаю, делаются небольшие. При этом фоном выступает заметный рост цен на нефть. Плюс к тому сохраняется тенденция притока спекулятивного капитала от операций carry trade.

В результате на рынке просто нет покупателей валюты, которые могли бы сдвинуть курс к намеченным величинам. И пока нефть будет демонстрировать рост и приток иностранных средств будет сколь-нибудь положительным, рубль будет хоть немного, но продолжать укрепляться.

Другой сигнал на ослабление будет связан с более мягкой денежно-кредитной политикой, когда ЦБ даст понять, что он собирается снижать ключевую ставку. Именно отсутствие этого заявления сейчас сдерживает рублевую массу, которую сейчас стерилизуют с помощью депозитных аукционов.

И вот тогда интервенции Минфина на рынке будут иметь значение.

Вчера рубль укреплялся в течение всего торгового дня. И это произошло даже несмотря на небольшое снижение цен на черное золото. Таким образом национальная валюта демонстрирует неплохую курсовую устойчивость благодаря интересу участников торгов к операциям carry trade на фоне последних заявлений ЦБ РФ о приверженности относительно жесткой денежно-кредитной политики.

Официальный курс доллара на сегодня, 14 февраля, составляет 58 рублей 6 копеек (ослабление на 78 копеек). За один евро дают 61,77 рубля (ослабление на 91 копейку).