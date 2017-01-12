Рублю предсказали обвал по сценарию 2014 года

Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил «Ленте.ру» , что рублю грозит девальвация по схеме конца 2014 года, когда доллар стоил 80 рублей. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По мнению экономиста, в новом году нефть будет стоить около 45 долларов. Кроме того, возможно стремительное снижение котировок.

В то же время, по мнению экс-министра экономики Сергея Нечаева , для России более полезны слабый рубль и дешевая нефть, потому что в противном случае власти «не будут шевелиться». Нечаев сказал, что если нефть будет стоить 30 долларов за баррель, то «жизнь не сразу, но постепенно, наладится».