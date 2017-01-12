Рублю предсказали обвал по сценарию 2014 года

Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил «Ленте.ру» , что рублю грозит девальвация по схеме конца 2014 года, когда доллар стоил 80 рублей. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По мнению экономиста, в новом году нефть будет стоить около 45 долларов. Кроме того, возможно стремительное снижение котировок.

В то же время, по мнению экс-министра экономики Сергея Нечаева, для России более полезны слабый рубль и дешевая нефть, потому что в противном случае власти «не будут шевелиться». Нечаев сказал, что если нефть будет стоить 30 долларов за баррель, то «жизнь не сразу, но постепенно, наладится».

В конце 2014 года на фоне резкого падения цен на нефть Россия перешла на плавающий курс рубля. Затем Центробанк повысил ключевую ставку до 17 процентов. Во время биржевых торгов 16 декабря 2014 года евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80. Через некоторое время ЦБ начал снижать ключевую ставку, и сейчас она составляет 10 процентов. Доллар по официальному курсу Центробанка сейчас стоит 60,16 рубля.

Секрет Фирмы рассказал, почему рубль больше не будет расти.