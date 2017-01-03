Рубль начал год ростом

На открытии торгов во вторник курс доллара расчетами «завтра» опускался ниже 61 рубля, курс евро падал на 57 копеек, опускаясь ниже 64 рублей, следует из данных Московской биржи . Курс доллара к рублю на открытии торгов снижался по сравнению с последними показателями торгов, проходивших 30 декабря, на 30 копеек до 60,97 рубля, передает ТАСС.

По данным РИА «Новости», на 10.00 доллар опустился на 23 копейки - до 61,04 рубля. Курс евро снизился на 57 копеек, курс составил 63,96 рубля.

Нефть марки Brent торгуется возле 57,1 доллара за баррель.

Индекс ММВБ также начал год с роста - к 10.08 мск вторника он вырос на 0,5%, поднявшись до 2243 пунктов, индекс РТС поднялся на те же 0,5% и составил 1158 пунктов.

Отметим, что за 2016 год рубль укрепился к доллару на 20,1%, к евро на 24,7%.