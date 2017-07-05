Пластические хирурги расказали, сколько стоит лицо Мелании Трамп

Высокие скулы, необычный разрез глаз, идеальная улыбка — внешностью Первой Леди США, Мелании Трамп, восхищаются миллионы. Однако есть мнение, что красота модели — вполне рукотворна. После того, как издание Daily Mail опубликовало архивное фото будущей модели и супруги президента, сомнений у прессы нет: внешность известной красавицы подвергалась коррекции.

Чтобы обрести свое нынешнее лицо, Мелания потратила как минимум 13-16 тысяч долларов, что в переводе на привычную нам валюту составляет 780-960 тысяч рублей, считают британские пластические хирурги. Доктор Дев Пател, директор медицинского центра Perfect Skin Solutions, считает, что миссис Трамп как минимум делала серьезные инъекции ботокса. Консультант по пластической хирургии Джаг Чана уверен, что имела место ринопластика, также он предполагает, что подверглась коррекции верхняя губа женщины. Доктор Мунир Сомджи из клиники MediSpa считает, что также Мелания делала инъекции филлеров и собственной ткани в лоб и скулы.

Фото: passion.ru

Сама же Мелания главным секретом своей красоты в свои 47 лет считает правильное питание и здоровый образ жизни. Она также сообщала, что не обращалась к пластическим хирургам и «тяжелой косметологии».