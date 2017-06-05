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Ученые назвали сыроедение коротким путем в могилу
Продвигаемые многими знаменитостями детоксикационные диеты на основе сырой пищи могут быть смертельно опасными. Эксперты в области здорового питания подчеркивают, что поклонники этих диет могут уморить себя голодом в течение 6 месяцев, если они не употребляют никакой приготовленной пищи.
Основанная на приеме сырой пищи диета, как утверждается, способна провести к детоксикации организма. Среди поклонников данной разновидности питания много знаменитостей, включая Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и Мадонну. Однако исключение всех приготовленных продуктов питания из рациона в пользу овощей и фруктов, соков и салатов может за короткий срок убить человека, как утверждает ведущий британский биолог Стив Джонс. Он подчеркивает, что данная разновидность питания не обеспечивает ни малейшей детоксикации. Сыроедение просто проходит через организм, поскольку у человека не задействуется ферменты, необходимые для пищеварения. В результате, употребление только сырой пищи приводит к потере веса и смерти от голода в течение около 6 месяцев.
«Человек является единственным животным в истории, которому для жизни необходима приготовленная пища, и мы не можем питаться только сырыми продуктами, - уверяет Стив Джонс. - Из-за сыроедения человек теряет ферменты и механизмы переваривания сырой пищи. Мы расстаёмся с мышечной массой и очень многими другими вещами. Самое главное в том, что мы теряем функционал нашего репродуктивного аппарата».
Сыроедение является более экстремальной версией так называемого очищающего питания, которое стало очень популярным в последние годы. Утверждается, что сырые продукты питания не проходили через различные химические процессы, их не нагревали при температуре свыше 48С, а значит, они очень полезны. Однако мировой эксперт в области генетики из Университетского колледжа Лондона профессор Стив Джонс категорически опровергает данные утверждения и призывает людей не отказываться от типа питания, которого придерживаются все поколения человечества.
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