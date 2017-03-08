155-килограммовая модель «взорвала» соцсети видом в купальнике

Обладательница бесподобно красивого лица и тучного тела размера plus-size, 31-летняя американка Тесс Холлидей, вызвала ажиотаж в Сети, когда опубликовала свое новое фото в купальнике. В интернете вспыхнули споры: можно ли считать красивыми такие габариты.

Тесс Холлидей – самая известная и успешная «большая» модель, об этом говорят заключенные с нею контракты и 1,4 млн. подписчиков в соцсетях. Именно с помощью социальных сетей красотка решила продвигать собственную марку одежды. По ее словам, вещи этой линейки рассчитаны на обладательниц нестандартных форм – таких же, как у самой Тесс.

Пышнотелая модель доказывает, что вес в сто килограммов еще не означает, что женщинам не хочется выглядеть сексуально в нижнем белье и купальниках. Напомним, что сама Холлидей активно выступает против моды на худые женские фигуры.

Фото: Медикфорум

Но снимок, на котором Тесс Холлидей позирует в купальнике собственного дизайна, вызвал множество негативных откликов и споров.

Часть фолловеров Тесс осыпали ее комплиментами. Но более категоричные подписчики прямо заявили, что такие нездоровые габариты не должны преподноситься как идеал красоты.

В результате неоднозначность мнений, красиво это или нет, переросла в бурную дискуссию, на которую обратили внимание и в СМИ.