Анна Семенович сменила имидж

Анна Семенович с нетерпением ждет весну и собирается встречать ее стильной, красивой и счастливой. Тем более, что 1 марта у певицы день рождения. По такому поводу Аня отправилась в салон красоты, где сделала наращивание волос.

«Милые девушки, совсем скоро весна распахнёт свои объятья, — говорит Семенович. — И мы должны быть во всеоружии! Обожаю, когда мои желания сбываются! Радуюсь, как ребёнок. Мечтала о новом образе к Дню рождения, но опасалась кардинальных перемен, потому что очень трепетно отношусь к изменениям во внешности и люблю естественность во всех ее проявлениях. Я безумно счастлива, что в салоне красоты меня услышали и сделали именно такое наращивание, которое я хотела — деликатное и гармоничное. Кроме того, я совсем не ощущаю наращенные волосы, потому что микрокапсулы, абсолютно невесомые!»

Поклонники остались в восторге от перевоплощения Анны. «Вы самая красивая женщина!»; «Мечта, а не девушка»; «Модная девчонка, тебе идёт такой весенний цвет волос»; «Красивая! Впрочем, как и всегда!» — подписали фото Семенович в новом стиле поклонники.