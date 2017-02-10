Анна Семенович сменила имидж
Милые девушки, совсем скоро весна распахнёт свои объятья! И мы должны быть во всеоружии 😉 @arthair_irinakayli - это удивительный салон красоты, где буквально за несколько часов и без вреда для родных волос (что очень важно! ☝) можно изменить образ и обрести волосы своей мечты 💖 И что очень приятно - перевоплощение проходит в очень приятной и по-домашнему уютной атмосфере 👌 За новым образом только в @arthair_irinakayli! 👱🏻♀️#анясеменович #длинныеволосы #этомодно #люблюилюбима #позитивщики❤️❤️❤️
Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)
Обожаю, когда мои желания сбываются! Радуюсь как ребёнок 😍 Мечтала о новом образе ко Дню рождения, но опасалась кардинальных перемен, потому что очень трепетно отношусь к изменениям во внешности и люблю естественность во всех ее проявлениях 🌸 Поэтому, я безумно счастлива, что в салоне красоты Arthair меня услышали и сделали именно такое наращивание, которое я хотела - деликатное и гармоничное 👌 Кроме того, я совсем не ощущаю нарощенные волосы, потому что микро-капсулки, которые используют в Arthair, абсолютно невесомые! ✨Спасибо, @arthair_irinakayli! 🌹#мода #длинныеволосы #анясеменович #люблюилюбима #позитивщики❤️❤️❤️
Видео опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)