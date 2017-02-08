Настасья Самбурская объяснила смену имиджа

Актриса Настасья Самбурская недавно кардинально сменила имидж: коротко подстригла волосы и покрасила их в синий цвет. Поклонники предположили, что таким образом звезда «Универа» намеренно хочет стать менее женственной. Однако в действительности это не совсем так.

Актриса призналась, что ее внешние перемены связаны исключительно с тем, что ее друзьями являются парикмахеры и стилисты.

— Возможно, я просто устала ходить с длинной шевелюрой. Мне дорого мое время — я часто посещаю спортзал, а после занятий очень долго каждый раз мыть и сушить голову, — заявила Настасья.

Что же касается стиля, то он, по словам Самбурской, теперь стал подчеркивать ее непростой характер.

— Раньше люди обращали внимание на мою женственную внешность и закрывали глаза на непростой характер, а с короткой стрижкой во мне все стало гармонично, — рассказала Настасья.