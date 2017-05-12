Москва подтвердила перехват американского самолета-разведчика над Черным морем

Министерстве обороны России подтвердили факт перехвата истребителем Су-30 американского самолета-разведчика P-8 Poseidon в небе над Черным морем. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Там пояснили, что 9 мая российские средства контроля воздушного пространства засекли воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. Для ее перехвата в небо был поднят Су-30, который идентифицировал объект как американский самолет-разведчик.

«Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет- разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования», — рассказали в Минобороны.