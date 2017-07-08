В Госдуму внесен законопроект о снижении неустойки за просроченную выплату алиментов

Председатель комитета Госдумы по правам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева КПРФ ) внесла в пятницу в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагается дать право судам уменьшать размер неустойки, начисленной за просроченную оплату алиментов, в зависимости от семейного или материального положения алиментщика.

Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

Отмечается, что в действующем законодательстве предусмотрено, что при образовании задолженности алиментщик должен уплачивать получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Уменьшение неустойки законом не предусмотрено.

Как сообщила Плетнева, в адрес Госдумы поступают обращения граждан по вопросу снижения размера неустойки за несвоевременную уплату алиментов. По ее словам, авторы обращений отмечают, что при установленном размере неустойки годовой размер такой неустойки составляет 182,5%, а отсутствие законодательной нормы, позволяющей судам снижать размер неустойки за неуплату алиментов, приводит к назначению неустойки в несколько миллионов рублей, "которую практически невозможно выплатить".

В результате, делает вывод законодатель, должник оказывается в затруднительном материальном положении и прекращает платить алименты.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается внести изменения в пункт 2 статьи 115 Семейного кодекса РФ, закрепив, что размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты", - говорится в пояснительной записке к документу.

Автор инициативы полагает, что "принятие законопроекта позволит плательщикам алиментов выплатить соразмерную неустойку, а детям реализовать право на получение содержания от своих родителей".