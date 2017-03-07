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Учёные: брак сокращает длительность жизни женщин
Супружество значительно сокращает длительность жизни женщин, полагают учёные из Университета Падуи.
Как отмечает ФБА «Экономика сегодня», смертность среди замужних женщин на 23% выше, чем среди незамужних.
По словам учёных, данный факт объясняется тем, что забота о супруге удваивает нагрузку на здоровье женщин, в том числе психическое.
В то же время, женатые мужчины живут дольше благодаря заботе со стороны жён.
Ранее Nation News сообщало, что, согласно исследованию учёных, мужчины живут меньше женщин, но получают больше удовольствий.
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