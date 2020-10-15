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Саммит ЕС прервали из-за коронавируса: в зоне риска глава Еврокомиссии 

Уника Новости и ещё 7 29 минут назад
Саммит ЕС прервали из-за коронавируса
Фото: Уника Новости
Саммит ЕС пришлось прервать на некоторое время: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена уйти на карантин после того, как у одной из ее ближайших помощниц был обнаружен коронавирус.

«В качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский совет, чтобы уйти в самоизоляцию», — объявила Урсула фон дер Ляйен.

Сама глава Еврокомиссии чувствует себя хорошо, и тесты не подтвердили заражение коронавирусом.
Сообщение о том, что глава Еврокомиссии имела контакт с человеком, больным коронавирусом, вызвал беспокойство во многих странах, ведь ведущие политики со всей Европы съехались в Брюссель, чтобы обсудить проблемы восстановления континента после пандемии. Большинство лидеров стран Евросоюза решили лично встретиться на саммите, утверждая, что видеоконференции были слишком обезличенными, чтобы иметь реальные позитивные последствия. Впрочем, далеко не все политики это поддерживали.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она изначально была против проведения съезда в очном формате.

«Этот саммит должен проходить в режиме видеоконференции. Я несколько раз предлагала провести видеоконференции вместо личной встречи», — сказала Фредериксен.

Впрочем, большинство европейских лидеров посчитали, что риск заражения при личной встрече может быть оправдан: те заседания, которые проходили в удаленном формате, не принесли серьезного прогресса, а в этот раз на кону было утверждение долгосрочного бюджета Европейского союза. В связи с отсутствием главы Еврокомиссии принятие бюджета может затянуться.
Урсула фон дер Ляйен так или иначе контактировала со всеми ведущими политиками стран Евросоюза — она лично присутствовала на открытии саммита. Однако там политики соблюдали социальную дистанцию и не снимали маски, также они старались воздерживаться от личных контактов.
После того, как выяснилось, что фон дер Ляйен контактировала с носителями коронавируса, особое внимание было обращено на тех политиков, с кем она успела встретиться до саммита. Таких политиков оказалось двое: глава Еврокомиссии провела личные встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и португальским лидером Антониу
Коштой. Вскоре после встречи с фон дер Ляйен Андрей Бабиш имел тесный контакт с Эммануэлем Макроном, так что французский президент тоже может оказаться в группе риска.
Нынешний саммит вполне может стать последней личной встречей политиков в этом году, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться. В четверг Европейский парламент заявил, что его следующее пленарное заседание, запланированное на следующую неделю, будет проходить дистанционно. В условиях повышенного риска заражения подобная практика может снова стать нормой, как минимум, на некоторое время.
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Комментарии
Европа , В мире , Эммануэль Макрон , ЕС , Европарламент , Европейский совет , Еврокомиссия
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