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В Евросоюзе заявили, что переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли тупик 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли тупик
Фото: Reuters
Турция продолжает все больше отдаляться от Евросоюза, переговоры о вступлении Анкары в состав сообщества находятся в тупике. Об этом говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии (ЕК) по политике расширения ЕС.

" Турция продолжает все больше отдаляться от Евросоюза, серьезно отступая в таких областях, как демократия, верховенство закона, основные права и независимость судебной системы", — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что переговоры между Брюсселем и Анкарой о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
"Как было заявлено Евросоветом в 2018 и 2019 годах, переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик, и никакие дальнейшие главы не могут быть рассмотрены для открытия или закрытия. Представленный сегодня доклад подтверждает, что основополагающие факты, лежащие в основе этой оценки, все еще сохраняются, несмотря на неоднократные заявления о приверженности правительства [Турции] цели вступления в ЕС", — говорится в отчете.
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Комментарии
Европа , Ближний Восток , В мире , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , Анкара , Турция
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