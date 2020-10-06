Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли тупик

Турция продолжает все больше отдаляться от Евросоюза, переговоры о вступлении Анкары в состав сообщества находятся в тупике. Об этом говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии (ЕК) по политике расширения ЕС.
" Турция продолжает все больше отдаляться от Евросоюза, серьезно отступая в таких областях, как демократия, верховенство закона, основные права и независимость судебной системы", — отмечается в нем.
В документе подчеркивается, что переговоры между Брюсселем и Анкарой о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
"Как было заявлено Евросоветом в 2018 и 2019 годах, переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик, и никакие дальнейшие главы не могут быть рассмотрены для открытия или закрытия. Представленный сегодня доклад подтверждает, что основополагающие факты, лежащие в основе этой оценки, все еще сохраняются, несмотря на неоднократные заявления о приверженности правительства [Турции] цели вступления в ЕС", — говорится в отчете.