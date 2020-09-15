Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу 

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Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Опрос провели среди респондентов из Японии Бельгии . Участникам задали вопрос о доверии к лидерам США, ФРГ, Франции, Великобритании, России и КНР в их подходе к международным вопросам.

Так, опрошенные больше всего доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель (76% опрошенных), чуть меньше президенту Франции Эммануэлю Макрону — 64%, премьеру Британии Борису Джонсону доверяют 48% респондентов.

Владимиру Путину в его подходе к международным делам доверяют 23% опрошенных, председателю КНР Си Цзьньпину — 19%, меньше всего — 16% — доверяют Трампу.

Большинство респондентов, заявивших о доверии Путину, живут в Италии (37%) и Германии (31%). Трампу больше всего доверяют жители Японии — 25% опрошенных.

Исследование проводили по телефону среди 13 273 взрослых респондентов из 13 развитых стран с 10 июня по 3 августа.