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Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу 

РИА Новости и ещё 15 15 часов назад
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Жители развитых стран доверяют Владимиру Путину больше, чем президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют результаты исследования независимого центра из Вашингтона Pew Research Center.
Опрос провели среди респондентов из Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии. Участникам задали вопрос о доверии к лидерам США, ФРГ, Франции, Великобритании, России и КНР в их подходе к международным вопросам.
Так, опрошенные больше всего доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель (76% опрошенных), чуть меньше президенту Франции Эммануэлю Макрону — 64%, премьеру Британии Борису Джонсону доверяют 48% респондентов.
Владимиру Путину в его подходе к международным делам доверяют 23% опрошенных, председателю КНР Си Цзьньпину — 19%, меньше всего — 16% — доверяют Трампу.
Большинство респондентов, заявивших о доверии Путину, живут в Италии (37%) и Германии (31%). Трампу больше всего доверяют жители Японии — 25% опрошенных.
Исследование проводили по телефону среди 13 273 взрослых респондентов из 13 развитых стран с 10 июня по 3 августа.
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Комментарии 1
Европа , Социология , США , Борис Джонсон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Австралия , Бельгия , Германия , Дания , Испания , Италия , Канада , Южная Корея , Нидерланды , Великобритания , Франция , Швеция , Япония
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