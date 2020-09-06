Главред (Украина): почему Украине уже все равно, достроят ли «Северный поток — 2»

Нафтогаз подписал контракт, в котором объемы транзита российского газа через Украину сокращены фактически до тех объемов, которые называл Путин.

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Напомню, что изначально Северный поток-2 создавался для того, чтобы страны Европы не зависели от стран-транзитеров и для сокращения рисков по транспортировке газа через Украину, которая находится в стадии войны.

Мы почему-то привыкли смотреть на процессы только со своей колокольни и при этом не желаем видеть того, как на них смотрит Европа. Причем не обязательно это Германия — в строительстве СП-2 принимали участие более 100 европейских компаний и уже заработали на этом миллиарды евро как подрядчики и строители.

У Германии есть своя энергетическая стратегия, которая говорит о том, что потребность в газе будет расти и потому природный газ им необходим для развития экономики страны — чем больше будет в Германии природного газа, тем ниже будет стоимость тепла и энергии для местных налогоплательщиков. И как раз налогоплательщики хотят окончания строительства СП-2 и им глубоко фиолетово на то, что происходит в России, Украине, травит ли Путин Навального или Навальный травит Путина, и при чем там США. Главное для них — иметь в своих домах доступный им газ.

При этом все крупнейшие политические силы Германии всегда выступали за постройку и эксплуатацию СП-2 — против были только маргиналы, мелкие политсилы или отдельные политики, которые пытались использовать эту тему в собственных целях.

Но пока Ангела Меркель остается канцлером, никаких изменений в официальной позиции Германии не произойдет и будет сделано все, чтобы завершить строительство. Потому, скорее всего, трубу достроят — об этом свидетельствует объявленный конкурс на потребителя газа, на который уже подано большое количество заявок. Иной исход возможен только в том случае, если США предложат Германии конкурентную альтернативу вроде той, которую Штаты ранее предложили Польше, после чего она смогла с чистой совестью сказать "до свидания" Газпрому и отказалась продлевать с ним контракт.

Независимо от того, достроят СП-2 или нет, для Украины последствия уже наступили, потому что Нафтогаз подписал контракт, в котором объемы транзита российского газа через Украину сокращены фактически до тех объемов, которые ранее называл Владимир Путин — то есть, не более, 25 миллиардов кубометров газа в год. И контракт, который завершится через 5 лет на этих объемах, вряд ли поможет Украине рассчитывать после на что-то большее.

Если же строительство вдруг заблокируют, то в Европе достаточно желающих занять эту нишу — тогда ЕС придется пересмотреть свои планы по наращиванию потребления природного газа и развивать более дорогие технологии, чтобы компенсировать эту потерю. А для России это будет потеря вложенных средств и прибыли — то есть последствия будут такие же, как и при заморозке Южного потока.