Источник: ЕС не изменил список стран, рекомендованных для открытия границ 

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БРЮССЕЛЬ , 2 сен — РИА Новости. Евросоюз оставил без изменения список третьих стан, с которыми рекомендовано открытие границ государств союза, РФ США в нем по-прежнему нет, рассказал РИА Новости осведомлённый источник.

Этот вопрос был на повестке дня Совета постоянных представителей стран союза при ЕС.

"Список не был изменён", — сказал собеседник агентства.

Последний раз этот список корректировался в августе, когда он был вновь сокращён — оказалось исключено Марокко.

Таким образом, в нем находились: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.